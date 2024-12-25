МВД объявило в розыск иноагента Илью Яшина
В базе розыска МВД появилась карточка оппозиционера Ильи Яшина (признан Минюстом иностранным агентом). Он разыскивается по статье УК, но по какой именно, неизвестно.
Сейчас политик живет в Германии. Он заявил, что повесток и уведомлений о возбуждении дела ему не приходило и «формальный повод тоже неизвестен».
В декабре 2022 года Мещанский райсуд Москвы приговорил Илью Яшина (объявлен иноагентом) к восьми с половиной годам лишения свободы по делу о фейках об армии. До этого его трижды штрафовали по статье о дискредитации вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП). По версии следствия, политик сообщил на своем YouTube-канале «заведомо ложные» сведения о событиях в Буче. Сам он говорил, что распространил официальные данные российской и украинской сторон.
Илья Яшин (признан иноагентом) был в числе 13 россиян , которые приняли участие в крупном обмене заключенными, проведенном Россией и странами Запада 1 августа 2024 года.
Подробности обмена — в материале «Ъ» «Все честно и не без обмена».