МВД объявило в розыск иноагента Илью Яшина

В базе розыска МВД появилась карточка оппозиционера Ильи Яшина (признан Минюстом иностранным агентом). Он разыскивается по статье УК, но по какой именно, неизвестно.

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Сейчас политик живет в Германии. Он заявил, что повесток и уведомлений о возбуждении дела ему не приходило и «формальный повод тоже неизвестен».

В декабре 2022 года Мещанский райсуд Москвы приговорил Илью Яшина (объявлен иноагентом) к восьми с половиной годам лишения свободы по делу о фейках об армии. До этого его трижды штрафовали по статье о дискредитации вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП). По версии следствия, политик сообщил на своем YouTube-канале «заведомо ложные» сведения о событиях в Буче. Сам он говорил, что распространил официальные данные российской и украинской сторон.

Илья Яшин (признан иноагентом) был в числе 13 россиян , которые приняли участие в крупном обмене заключенными, проведенном Россией и странами Запада 1 августа 2024 года.

Подробности обмена — в материале «Ъ» «Все честно и не без обмена».