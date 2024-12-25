Апелляционный суд смягчил приговор Беркович и Петрийчук

Апелляционный военный суд рассмотрел жалобу режиссера Евгении Беркович и сценариста Светланы Петрийчук на обвинительный приговор по делу о спектакле «Финист — Ясный сокол». В июле 2024 года Второй Западный окружной военный суд приговорил их к шести годам колонии по статье об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК). Апелляционный суд на заседании 25 декабря постановил смягчить приговор Беркович на пять месяцев, Петрийчук — на два месяца, сообщил корреспондент «РИА Новости».

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В последнем слове Евгения Беркович и Светлана Петрийчук просили отменить приговор и оправдать, сообщила журналист Арина Бородина. Рассмотрение апелляционной жалобы началось 16 декабря. В тексте жалобы указывалось, что суд не дал оценку всем исследуемым доказательствам. Адвокаты Ксения Карпинская и Мария Куракина в ходе слушаний говорили о недостаточном времени на ознакомление с материалами дела.

Решением Второго Западного окружного военного суда на три года Беркович и Петрийчук запрещено администрировать сайты. Проведенное в СИЗО время — с 4 мая 2023 года — им зачтут из расчета день за день. Право на условно-досрочное освобождение они получат в 2025 году.

Пьеса «Финист — Ясный Сокол», ставшая основанием для возбуждения дела, рассказывает истории женщин, которые знакомились в соцсетях с последователями радикального ислама и уезжали в Сирию. Следствие усмотрело в постановке признаки оправдания терроризма и идеологии «Исламского государства» (запрещенная в РФ террористическая организация).

Полина Мотызлевская