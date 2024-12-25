Пациент больницы №12 в Нижнем Новгороде напал на медиков

В Нижегородской области зафиксировали очередное нападение на медиков. По информации госинспекции труда в регионе, на этот раз пострадали сотрудники городской клинической больницы №12 в Нижнем Новгороде.

По предварительным данным, 24 декабря бригада скорой помощи доставила в больницу пациента, который был после судорожного припадка. В приемном отделении он нанес телесные повреждения дежурному врачу и сестре хозяйке. Состояние и тяжесть повреждений уточняется.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», в ноябре завели уголовное дело после нападения на фельдшеров скорой помощи в Дзержинске.

Галина Шамберина