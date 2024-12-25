Список импортируемых в Россию товаров с повышенными пошлинами могут расширить

Министерство промышленности и торговли планирует расширить список товаров из недружественных государств, на которые распространятся повышенные импортные пошлины. Об этом ТАСС сообщил министр Антон Алиханов. По его словам, основное внимание будет уделено промышленным товарам.

Ключевой принцип установления повышенных ввозных пошлин — наличие производства, которое по объемам и качеству не уступает аналогам из недружественных государств, уточнил господин Алиханов.

«У нас "на столе" всегда находится пакет предложений, по которым российские производители хотели бы увеличить уровень тарифной защиты или в иных формах обеспечить защиту внутреннего рынка»,— сказал глава ведомства.

Антон Алиханов также рассказал о работе над точечным обнулением ввозных таможенных пошлин, в том числе через применяемое в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) предоставление инвестиционной тарифной льготы.

Ранее правительство России продлило до конца 2025 года повышенные пошлины на ряд товары из недружественных стран. В перечень попали аккумуляторы, алкоголь, косметика парфюмерия, сладости, стройматериалы и ряд другой продукции.