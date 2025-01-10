Кристину Речкову ждут в Москве в январе

26 декабря на rusfond.ru и в “Ъ” мы рассказали историю 17-летней Кристины Речковой из Йошкар-Олы («Жизнь на паузе», Алексей Каменский). У девочки прогрессирует сколиоз, искривление уже достигло самой тяжелой, 4-й степени. Нарастает дыхательная и сердечно-сосудистая недостаточность, Кристина страдает от боли. Московские хирурги готовы провести операцию по современной технологии VBT (Vertebral Body Tethering). Но оплата лечения семье не под силу. Рады сообщить: вся необходимая сумма (2 070 922 руб.) собрана. Родители Кристины благодарят всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кристина Речкова

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Кристина Речкова

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 26 декабря 8967 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей ГТРК «Алтай», «Адыгея», «Белгород», а также 132 региональных СМИ — партнеров Русфонда исчерпывающе помогли 11 детям на 21 599 387 руб.