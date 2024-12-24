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Коммерсантъ FM
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Сооснователя Pussy Riot внесли в реестр террористов и экстремистов

Росфинмониторинг включил Петра Верзилова (объявлен иноагентом) в список лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Петр Верзилов (объявлен иноагентом) в 2020 году

Петр Верзилов (объявлен иноагентом) в 2020 году

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Петр Верзилов (объявлен иноагентом) в 2020 году

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В сентябре МВД России объявило в розыск участниц группы Pussy Riot. ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы писал, что дело в отношении участниц группы может быть возбуждено по статье о финансировании терроризма.

Бывший издатель «Медиазоны» (объявлено иноагентом) покинул страну в 2020 году, когда в его отношении возбудили уголовное дело за неуведомление властей о втором гражданстве (у него есть канадский паспорт). В октябре 2022 года в интервью Юрию Дудю Верзилов (оба — иноагенты) рассказал, что подписал контракт с ВСУ и участвует в боевых действиях на стороне Украины. В ноябре 2023 года Басманный суд Москвы заочно приговорил сооснователя Pussy Riot к восьми с половиной годам колонии по делу о распространении фейков о вооруженных силах РФ. В марте 2024 года у художников и акционистов в нескольких регионах России прошли обыски по делу Верзилова (объявлен иноагентом).

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