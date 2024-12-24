ИСК причалил к пристани

Мэрия Уфы запланировала застройку территории на юго-западе микрорайона Кузнецовский затон, примыкающей к реке Белой и городским лесам. На участке планируют построить шесть высоток и школу на 1,1 тыс. учеников с детским садом на 550 детей. Заказчик проектов — принадлежащее городу АО «Специализированный застройщик „Инвестиционно-строительный комитет Уфы“». Эксперты отмечают привлекательность локации для покупателей благодаря близости природы, но обращают внимание на транспортные проблемы и необходимость благоустройства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Мэрия Уфы одобрила разработанные АО «Специализированный застройщик „Инвестиционно-строительный комитет Уфы“» (ИСК) проекты планировки и межевания (ППиМ) территории, ограниченной поселком Третья пристань, рекой Белой, а также Бельской и Прибельской улицами в микрорайоне Кузнецовский затон. Планируется, что на территории общей площадью 31,3 га будут построены шесть жилых комплексов, состоящих из 16 многоквартирных высоток, школа, детский сад и парковки.

АО «Специализированный застройщик „Инвестиционно-строительный комитет Уфы“» в 2018 году реорганизовано из МУП с тем же названием. Гендиректор компании — председатель горсовета Марат Васимов. По данным Rusprofile, уставный капитал ИСКа — 2,9 млрд руб. Застройщик возводит ЖК «Нестеров» в центре Уфы, «Новалэнд» и ЖК «Паруса» в Затоне. ИСК строил уфимский хоспис, «Уфа-Арену» и другие муниципальные и республиканские объекты.

Сейчас в микрорайоне Третья пристань преобладает частная жилая застройка, расположены действующее и строящееся здания мотеля и ресторан. Часть жилых домов, ресторанный комплекс и хозпостройки планируется снести. Вместо них проектируется шесть жилых комплексов из 16 домов высотой от 15 до 25 этажей. Общий жилой фонд новых домов составит 268,7 тыс. кв. м, а население микрорайона увеличится на 9 тыс. человек

На Прибельской улице будет построен многофункциональный образовательный комплекс со школой на 1,1 тыс. учащихся и детский сад на 550 детей. На севере территории, у пересечения Бельской улицы с проектируемой набережной, должен появиться культурно-досуговый центр. Планируется строительство пяти подземных стоянок и трех восьмиуровневых автостоянок в общей сложности на 3,1 тыс. машин, а также инженерной и коммунальной инфраструктуры.

Бельская и Прибельская улицы будут дорогами местного значения, две проектируемые улицы будут иметь районное значение. Первая из них будет построена вдоль берега Белой, а вторая — соединит набережную с Прибельской, пройдя сквозь территорию застройки. На юге территории проектируется снегоплавильный пункт.

В первую очередь застройщик планирует возвести четыре 25-этажных дома, пожарный резервуар насосной станции, три канализационные насосные станции, снегоплавильный пункт и две стоянки на 1 тыс. машин. Остальные дома, школу, детский сад и стоянку на 499 машин построят во вторую очередь. Строительство культурно-досугового центра и двух тепловых пунктов начнется еще позднее.

Гендиректор сети агентств недвижимости «Эксперт» Елена Андреева считает, что локация будет интересна покупателям из-за близости реки и лесопарковой зоны. На реализацию проекта она отводит не менее пяти лет.

Набережную и лесопарковую зону придется благоустраивать, в противном случае, предостерегает собеседник «Ъ-Уфа», есть риск превращения территории в аналог микрорайона Сипайлово на заре его застройки. Также госпожа Андреева отметила, что в Кузнецовском затоне возможно подтопление. Из-за высокой этажности и близости реки на дома будет высокая ветровая нагрузка.

Кроме того, эксперт обращает внимание на транспортную ситуацию из-за загруженности улицы Пугачева в сторону монумента Дружбы: «Этот район застраивается высотными домами, что приведет к большому транспортному потоку. А других вариантов, кроме существующих дорог, нет».

Идэль Гумеров