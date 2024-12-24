Герой России с позывным Струна стал начальником штаба «Юнармии»

Герой России Владислав Головин с позывным Струна избран начальником главного штаба «Юнармии». Решение приняли на XI слете организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

За кандидатуру морского пехотинца на слете проголосовали единогласно. «Нам предстоит празднование 80-летия Великой Победы, и мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы сохранить в памяти поколений бессмертный подвиг наших предков»,— прокомментировал Герой России свою новую должность (цитата по Telegram-каналу «Юнармии»).

Ранее главой штаба «Юнармии» был олимпийский чемпион Никита Нагорный. Он был главой с декабря 2020 года и ушел с поста 20 ноября 2024 года. За день до этого, 19 ноября, Великобритания ввела санкции в против «Юнармии» и самого господина Нагорного.

27-летний Владислав Головин служил в ВМФ с 2015 года. В 2022 году участвовал в СВО, но свой боевой путь закончил в мае того же года: он подорвался на мине и лишился правой ноги. 21 октября 2022 года Владимир Путин присвоил Владиславу Головину звание Героя России «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга». После реабилитации вернулся на службу в качестве преподавателя в Рязанском училище ВДВ.