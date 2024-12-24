Cуд взыскал в бюджет миллиардную стоимость доли Элады Нагорной в бизнесе

Советский райсуд удовлетворил иск прокуратуры, просившей взыскать в пользу российского бюджета 1,039 млрд руб. стоимости доли Элады Нагорной в ООО СЗ «Старт-Строй», крупном застройщике Нижнего Новгорода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Прокуратура, настаивавшая на том, что капитал компании отчасти имел коррупционные доходы, отказалась от требований к бывшему главе Нижнего Новгорода, осужденному Олегу Сорокину. Он передал девелоперский бизнес своей жене Эладе Нагорной в 2010 году, заняв высшую муниципальную должность.

С тех пор, по словам заключенного, он не имел никакого отношения к деятельности «Старт-Строя». С супругой арестант развелся в 2023 году. Год назад Элада Нагорная вышла из состава участников компании, в которой имела долю 60% уставного капитала.

Поскольку «Старт-Строй» еще не расплатился с госпожой Нагорной, то суд обратил право требования оплаты стоимости ее доли в доход Российской Федерации. Если решение суда вступит в законную силу, то застройщик будет обязан перечислить миллиард рублей в госбюджет, а не своему бывшему акционеру.

Иван Сергеев