Тарпищев о допинге Синнера и Швёнтек: правила игры должны быть едиными

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что в вопросе допингового контроля спортсмены должны находиться в равных условиях. Так он прокомментировал ситуацию с мягкими наказаниями для итальянца Янника Синнера и польки Иги Швёнтек, которые вынесло Международное агентство по честности тенниса (ITIA) в 2024 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шамиль Тарпищев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Шамиль Тарпищев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Я не утверждаю, что они принимали допинг. Но считаю, что все должны находиться в равных условиях и ко всем следует применять одинаковый подход. Правила игры должны быть едиными — в этом в данном случае заключается справедливость. Но этого не наблюдается, поэтому и возникают вопросы»,— считает господин Тарпищев.

В конце августа ITIA сообщило, что в марте Синнер дважды сдал положительные тесты на наличие клостебола. Однако позже спортсмену удалось убедить представителей организации, что образцы были загрязнены спреем, который использовал его физиотерапевт для обработки раны на пальце.

Ига Швёнтек сдала положительный допинг-тест в августе, он выявил наличие запрещенного вещества триметазидина. После проведения расследования ITIA сделало вывод, что спортсменка не проявила «значительной небрежности», и отстранило ее на месяц.

Подробности читайте в интервью «Ъ» с Шамилем Тарпищевым.