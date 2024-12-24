РЭЦ увяжет поддержку экспортеров с вовлеченностью в программу «Сделано в России»

Российский экспортный центр (РЭЦ) планирует донастроить поддержку бизнеса в рамках программы «Сделано в России». Генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина рассказала «Ъ», что программа будет интегрирована с региональными проектами, чтобы создать единую систему продвижения российской продукции на международных рынках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Госпожа Никишина отметила, что для повышения узнаваемости отечественных брендов важно, чтобы сертификат «Сделано в регионе» мог служить основанием для получения сертификата «Сделано в России». Такой подход РЭЦ начал реализовывать в текущем году, новые соглашения о сотрудничестве планируется заключить в первой половине 2025 года. При этом в центре настаивают на сохранении отметок о региональной принадлежности продукции для повышения узнаваемости городов.

Меры поддержки бизнеса в рамках программы «Сделано в России» находятся на финальном согласовании и вскоре будут утверждены правительством. Среди таких мер — выставки, фестивали-ярмарки, деловые миссии, реклама, онлайн-платформа с каталогами российской продукции и акции на международных маркетплейсах.

В настоящее время продолжается переходный период, в течение которого экспортеры могут пользоваться поддержкой до получения сертификата «Сделано в России». «В дальнейшем мы планируем диверсифицировать компании по уровню их участия в продвижении российской продукции за рубежом: более вовлеченные получат больше преимуществ»,— добавила гендиректор РЭЦ.

Подробнее читайте в интервью Вероники Никишиной «Ъ»