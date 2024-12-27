Шведы отступили

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

В ноябре 2024 года Ingka Group — материнская компания сети мебельных магазинов IKEA — закрыла сделки по продаже последних активов в России. Принадлежавшие ранее этой структуре более 80 га в Подмосковье, Ленинградской и Челябинской областях перешли бизнесмену Роберту Узилову, который ранее не был широко известен на рынке недвижимости.

Ingka стала одной из первых европейских компаний на потребительском рынке, заявивших в марте 2022 года о прекращении работы в России после начала специальной военной операции РФ на Украине. Сначала она приостановила работу магазинов IKEA в России и Белоруссии, а также принадлежащих ей фабрик, производивших товары для розничной сети (по всей России работало 15 магазинов суммарной площадью более 400 тыс. кв. м). А в августе того же года торговые объекты, работавшие под вывеской IKEA, были закрыты окончательно: компания уволила почти одномоментно более 10 тыс. сотрудников.

4 миллиарда евро инвестировала Ingka Group в российские активы с 2000 по 2021 год, по словам президента компании Йеспера Бродина

Производственные площадки Ingka Group отошли российскому лесопереработчику из Коми «Лузалес» и петербургской компании «Слотекс» (специализируется на выпуске фасадов и кухонных столешниц). Газпромбанк получил 14 торгцентров «Мега» общей площадью 2,3 млн кв. м, а штаб-квартира IKEA в «Химки бизнес-парке» перешла на баланс компании «КЛС-Химки». В конце 2024 года Ingka продала склад площадью 180 тыс. кв. м в подмосковном Есипово бизнесмену Роберту Узилову.

По прогнозу Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России, в этом году производство мебели в денежном выражении увеличится на 20%, в натуральном — на 14%. Рынок торговой недвижимости, на котором Ingka Group была заметным игроком, напротив, переживает не лучшие времена. По подсчетам CORE.XP, в январе—ноябре 2024 года объем инвестиций в торгцентры в России сократился на 70% год к году, до 77 млрд руб.