Алмазы оказались на грани

Минфин в 2024 году возобновил закупки в Гохран алмазов у крупнейшего российского добытчика драгоценных камней АЛРОСА. Последняя такая закупка была сделана в 2012 году — на $250 млн. В 2024 году о первой сделке стало известно в марте. А в ноябре, по данным отраслевого агентства Rapaport, были куплены алмазы на $100 млн. Редко используемая мера поддержки вновь стала актуальной в связи с ужесточением ограничений на поставки российских алмазов в РФ и кризисом в отрасли, сложившегося под давлением избыточных запасов в Индии. АЛРОСА придется прибегнуть и к другим антикризисным мерам, включая приостановку производства на наименее рентабельных участках и сокращение расходов на персонал.

3,19 миллиарда долларов составит экспорт алмазов из России в 2024 году, по прогнозам Rapaport, на 17% меньше, чем в 2023 году