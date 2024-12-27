Эволюция роботов

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Правительство Михаила Мишустина было практически полностью сохранено в новом президентском цикле и де-факто получило тем самым карт-бланш на развитие технологического стека, с которым основа нынешней команды премьера пришла в Белый дом перед началом пандемии COVID-19. Главное в нем — цифровизация госуправления, для углубления которой с 2025 года запускается отдельный нацпроект ценой в полтриллиона рублей. На верхнем уровне он должен сформировать платформы и инфраструктуру по оказанию услуг государству для оказания услуг гражданам: де-факто это развитие концепции «сервисного государства» предыдущего цикла — удобно работать должно быть не только гражданам, но и власти. При этом речь именно о развитии технологии: о централизации в Белом доме всех ресурсов — начиная от реестров и данных и заканчивая управлением проектами ради выстраивания «высокоуровневой» структуры, которая рано или поздно позволит заменить искусственным интеллектом большую часть исполнителей рутинных задач по динамическому управлению экономикой. Когда мы шутим, что роботы займут чиновничьи кресла, мы не шутим. Процесс, вызвавший в 2018-м сокращение на 10% центральных аппаратов ведомств, превратил правительство из набора разрозненных и часто конфликтующих министерств в единый организм с общими деньгами, ресурсами и задачами. В 2025-м после трехлетней паузы сокращения продолжатся уже «вовне» — в территориальных подразделениях органов власти, регионах и муниципалитетах. Сэкономленные при этом ресурсы они смогут потратить на то, чтобы стать более эффективной частью растущей структуры. Довольно похоже на эволюцию, кстати.

Олег Сапожков