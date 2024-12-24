В Челябинской области провели обыски у первого замглавы миндортранса

Сотрудники управления СК РФ по Челябинской области провели обыски в доме и на месте работы первого заместителя министра дорожного хозяйства и транспорта региона Станислава Харченко. По данным источника «РИА Новости», его подозревают в причастности к уголовному делу в отношении директора «Уралдорстроя» Нвера Колозяна.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Нвер Колозян обвиняется в даче взятки в особо крупном размере. По данным следствия, в 2021-2023 годах директор «Уралдорстроя» передал главному специалисту отдела технического надзора ОГКУ «Челябинскавтодор» Ильдару Галямову взятку в размере 8 млн руб. Взамен он предупреждал дорожного подрядчика о возможных проверках «с целью сокрытия нарушений условий государственных контрактов», а также принимал работы ненадлежащего качества.

В ноябре 2024 года был осужден сын Нвера Колозяна, директор по общим вопросам «Уралдорстроя» Гарник Колозян. Он признал вину в даче взятки начальнику отдела Южно-Уральского центра дорожных испытаний и исследований (ЮУЦДИИ) Сергею Васильчишину. Советский районный суд Челябинска назначил Гарнику Колозяну наказание в виде лишения свободы на полтора года в колонии общего режима. Суд также рассматривает дело Сергея Васильчишина о получении взятки, а также заместителя директора «Уралдорстроя» Никиты Иноземцева, обвиняемого в посредничестве при передаче взятки.