Стоимость энергоблока БН-1200М на Белоярской АЭС составит более 500 млрд рублей

В 2027 году на Белоярской АЭС (Заречный, Свердловская область) планируется начать строительство нового энергоблока №5 с реактором БН-1200М. Как отметил на пресс-конференции директор Белоярской АЭС Иван Сидоров, его стоимость составляет более 500 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По словам господина Сидорова, сейчас по энергоблоку №5 ведутся предпроектные работы. «Блоку №4 в 2025 году исполнится 10 лет эксплуатации. Мы выполнили большой проект по переводу этого блока на МОКС-топливо с плутонием, которое используется только у нас. Следующий этап — начало переработки минорных актинидов, это самые долгоживущие и радиоактивные изотопы, которые остаются после работы ядерных реакторов»,— отметил Иван Сидоров, добавив, что сейчас загружены первые тепловыделяющие сборки (ТВС) с минорными актинидами для их утилизации при работе реактора №4.

Иван Сидоров также пояснил, что сейчас идет планомерное снятие с эксплуатации блоков, установленных в 1981 году и 1989 году. В текущем году началось строительство объектов, которые помогут вывести эти блоки — хранилище переработки жидких радиоактивных отходов и комплекс для хранения низких радиоактивных отходов.

Напомним, в мае 2024 года Белоярская АЭС получила положительное заключение Росприроднадзора на размещение нового энергоблока с реактором БН-1200М.

На Белоярской АЭС работают крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах — энергоблоки №3 с реактором БН-600 и №4 с реактором БН-800. На станции вырабатывается около 16% электроэнергии от общего энергобаланса Свердловской области. За 2024 год выработка электроэнергии, по словам господина Сидорова, может составить 9,1 млрд кВт*ч.

Анастасия Таначева