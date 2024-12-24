Энергоемкость – один из ключевых показателей развития экономики региона. Он тесно связан с состоянием промышленности, инвестиционной активностью, техническими возможностями развития бизнеса. «Ъ-Южный Урал» в интервью с генеральным директором «Уралэнергосбыта» Александром Батраковым узнал, как рост производства на оборонных и металлургических предприятиях повлиял на структуру электропотребления, есть ли в Челябинске риск энергодефицита из-за активной застройки пригорода, существует ли практическая необходимость строительства атомной электростанции в Озерске.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ООО «Уралэнергосбыт» Фото: пресс-служба ООО «Уралэнергосбыт»

— В последние годы в Челябинской области увеличились объемы производства, особенно металлургического и машиностроительного. Сказывается ли это на энергопотреблении?

— Действительно, в последние пару лет мы видели значительный рост электропотребления из-за увеличения мощности работы промышленных предприятий, в первую очередь металлургических и машиностроительных. Рост потребления 2023 года по отношению к 2022 году составил 4%. В первом полугодии 2024 года индекс роста к 2023 году составлял 3,17%, но к концу второго полугодия потребление пошло на спад. В настоящее время фиксируем рост на 1 % по отношению к 2023 году. При этом в последние четыре месяца наблюдается незначительное снижение потребления в металлургическом и горно-рудном сегментах промышленности. Крупные промпредприятия постепенно снижают объемы производства. Однако средний и малый бизнес продолжает наращивать энергопотребление, что говорит о росте деловой активности в этом сегменте.

— Есть ли в Челябинской области энергодефицит?

— На данный момент в Челябинской области энергодефицита нет и не предвидится, потому что у нас есть связи с генерирующими мощностями в других регионах. Скорее, у предпринимателей могут возникать проблемы с доступом к энергоресурсам по разумной цене. Это связано с достаточно высокой стоимостью технического присоединения к сетям на Южном Урале и недостаточным развитием инфраструктуры. Мы считаем, что сети должны развиваться опережающими темпами, чтобы это не было сдерживающим фактором для развития бизнеса.

— Существует ли в Челябинской области проблема с дополнительным ростом энергопотребления из-за майнинга?

— Сейчас в Челябинской области не так много коммерческих майнинговых ферм, как, например, в Сибири, где из-за низкой стоимости ресурсов этот бизнес занимает значительное место в структуре энергопотребления. В Челябинской области эта отрасль только начинает развиваться, но у нее хорошие перспективы, потому что в нашем регионе сравнительно недорогое электричество. С учетом роста цен на криптовалюты эта деятельность становится выгодной. Благодаря законодательному регулированию в этом году майнинг вывели из серой зоны, поэтому сейчас это легальный бизнес, как любой другой.

При этом с «домашним» майнингом, который создавал проблемы из-за большой нагрузки на сети и использования льготной электроэнергии в коммерческих целях, разобрались благодаря введению дифференцированных тарифов. С 1 января те, кто тратит электроэнергию в больших объемах, будут платить за нее не по субсидированной цене, как все частные потребители, а по коммерческому тарифу. Это сделает невыгодным содержание майнинговых ферм в жилых домах.

— Активное строительство в загородных поселках Челябинска создает дополнительную нагрузку и риски для системы энергоснабжения города?

— Строительство пригородных поселков – это позитивное явление для экономики города. Территории развиваются, люди улучшают жилищные условия. Главное, чтобы застройка была синхронизирована с развитием сетевой инфраструктуры для подключения к электричеству, подаче газа, отоплению.

Бум загородного строительства в Сосновском районе приходится на 2020 год – начало пандемии коронавируса. Тогда люди массово захотели переехать за город. В первую же зиму там начались серьезные проблемы с энергоснабжением. Это случилось из-за того, что выдача земельных участков не была согласована с сетевой компанией. Там просто отсутствовали распределительные сети, рассчитанные на увеличение мощности. В этом году «Россети» активно работали над развитием инфраструктуры, поэтому можно надеяться, что отключений станет меньше. Мы отслеживаем ситуацию, но можно сказать, что проблема пока сохраняется.

— Во время пандемии коронавируса в Челябинской области, действительно, был тренд на строительство загородных частных домов. Многие стремились сделать их энергонезависимыми – ставили солнечные панели. Может ли такой вид автономного энергоснабжения быть эффективным в наших широтах?

— Для частных домовладений из альтернативных источников энергии сейчас доступны только солнечные панели. Это вполне перспективная технология для Южного Урала. В Троицке уровень инсоляции такой же как в Сочи. Срок окупаемости солнечной панели для частного домохозяйства составляет 6-7 лет. Кроме того, если физическое лицо будет генерировать больше электроэнергии, чем потребляет, оно может ее продавать. «Уралэнергосбыт», например, имеет право приобретать излишки электричества у населения, мы с удовольствием бы это делали. Сейчас использование солнечной энергии в Челябинской области – это, конечно, дело энтузиастов, но, я думаю, в будущем оно будет набирать популярность. Производство солнечных панелей дешевеет каждый год с развитием технологий, и энергонезависимость становится все более выгодной.

— Из-за санкций и мобилизационной модели работы промышленных предприятий ESG-повестка, кажется, сошла на нет. Заинтересованы ли сейчас промышленники в энергосбережении?

— Я бы не сказал, что «зеленая» повестка сошла на нет. Но градус внимания к ней, конечно, снизился. Раньше она диктовалась прежде всего правилами зарубежных торговых партнеров. В некоторых странах, которые сейчас считаются недружественными, вводили заградительные пошлины на поставку товаров, если при их производстве использовались не «зеленые» источники энергии. Такие требования остаются актуальными для крупных экспортеров, которые налаживают связи с некоторыми азиатскими странами.

— В Озерске планируют построить атомную электростанцию. Есть ли сейчас необходимость в дополнительных источниках электроэнергии в регионе?

— Я видел генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2042 года. Она предполагает строительство Южноуральской АЭС в поселке Метлино, Озерского городского округа в 2038-2040 годах. Это планы на отдаленную перспективу. Сейчас в регионе, как я уже сказал, нет дефицита электроэнергии. Возможно, создание дополнительных генерирующих мощностей предусмотрено в рамках перспективного развития и с учетом возможного перераспределения ресурсов в другие регионы, например, в центральную часть России.

— Жителей, безусловно, волнует рост тарифов на электроэнергию. Как вы объясняете потребителям значительный рост тарифа в 2025 году?

— На любое повышение стоимости люди всегда реагируют негативно. Но все понимают, что это неизбежно, потому что цены растут на все, в том числе на энергоносители. Увеличиваются затраты на производство электроэнергии, на оборудование, на оплату труда. По нам, как и по всем остальным предприятиям, ударил дефицит кадров. Конкуренция за сотрудников обострилась, это привело к росту зарплатных ожиданий. Мы дважды в этом году проводили индексацию некоторым категориям работников. Особенно тяжело нам было удерживать IT-специалистов, которых в нашей компании достаточно много. Если мы хотим, повышать качество наших сервисов, мы должны это делать.

Несмотря на увеличение издержек генерирующих и сетевых компаний, 99% потребителей в 2025 году продолжат получать электроэнергию по льготной цене. Надо понимать, что она в несколько раз ниже, чем экономически обоснованная стоимость. И еще надо помнить, что на Южном Урале один из самых низких тарифов, стоимость электричества у нас – 2,5-3 руб. за кВт/ч, а в Москве, например, - 7-8 кВт/ч.

— Растет ли количество и объем неплатежей от населения и организаций?

— Самая проблемная группа клиентов для нас – муниципальные и областные предприятия ЖКХ. В прошлом году мы наблюдали снижение уровня просроченной задолженности, а в этом году у нас опять случился провал по этому показателю. На начало года долги предприятий ЖКХ за электрическую энергию в Челябинской области составляли 1,7 млрд рублей, на конец года уже 2, 1 млрд, таким образом прирост за год составил 412 млн рублей. Сейчас ситуация в этом сегменте крайне негативная, оборачиваемость задолженности предприятий ЖКХ превышает 180 дней. Для сравнения, у бизнеса он составляет в среднем 5-6 дней. Предприятия ЖКХ объясняют неплатежи плохой собираемостью средств с населения. Также они жалуются на износ оборудования, недостаточность тарифных источников. Но достоверность этих слов никто не может проверить. Чтобы решить эту проблему, мы в течение двух лет развиваем Единый расчетный центр, который должен обеспечить прозрачность движения средств в сфере ЖКХ. Работа идет тяжело, потому что предприятия-должники не спешат присоединяться к этой системе. Мы надеемся здесь на помощь правительства Челябинской области в 2025 году, которое заинтересовано в том, чтобы навести порядок в системе ЖКХ.

— Какие задачи на 2025 стоят у «Уралэнергосбыта»?

— Наша главная цель и точка приложения усилий – это клиентский сервис. Мы стремимся переломить ситуацию, в которой компании ЖКХ – это страшный сон для любого жителя области. На сегодняшний день наш расчетный центр стал единым окном для клиентов по многим услугам. Мы уделяем большое внимание созданию простых и удобных сервисов, внедряем самые современные инструменты контроля качества клиентского сервиса и видим, что это дает свои плоды. Средняя оценка качества облуживания по всем нашим каналам сегодня составляет 4,9 балла из 5 возможных. Наши технические системы, в частности омниканальная платформа, на которой базируется клиентских сервис так же ежегодно получает высокие оценки экспертов и награды на всероссийских конкурсах. К примеру, в прошлом году Единый расчетный центр «Уралэнергосбыта» стал победителем Международного конкурса лучших клиентских центров — CСGuru Awards («Хрустальная гарнитура») в номинации «Лучший контактный центр для населения». Это самый крупный и авторитетный конкурс в сфере клиентского сервиса. В планах – продолжать работу в этом направлении, так как мы понимаем, что еще многое предстоит сделать, а любые улучшения — это цикличный процесс.

Беседовала Карина Кальярова