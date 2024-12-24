Бастрыкин поручил возбудить дело из-за бездействия в ликвидации утечки мазута

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о непринятии мер к ликвидации последствий утечки нефтепродуктов в акваторию Черного моря и выброса мазута на берег Анапы. Как сообщает инфоцентр СКР, в ведомство поступили соответствующие обращения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СКР Фото: пресс-служба СКР

В результате крушения вблизи Керченского пролива двух танкеров 15 декабря произошла масштабная утечка нефтепродуктов в акваторию Черного моря. Это повлекло значительное загрязнение воды и почвы, массовую гибель флоры и фауны, в том числе более 10 дельфинов.

«Вместе с тем уборка мазута в границах береговой линии осуществляется только неравнодушными гражданами, специальная техника для выполнения работ не выделена, вывоз отходов не организован»,— утверждается в поступившем в СКР сообщении. Также в нем говорится, что 22 декабря из-за шторма емкости с нефтепродуктами, складирование которых осуществлялось на пляжах, вновь попали в море.

Ранее глава СКР Александр Бастрыкин ставил происшествие на контроль в центральном аппарате ведомства. В СУ СКР по Краснодарскому краю по данному факту проводится процессуальная проверка. Руководителю кубанского следкома Андрею Маслову поручили возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования.

Вся оперативная информация о ликвидации экологической катастрофы на побережье Краснодарского края — в онлайн-трансляции «Ъ-Кубань».

Татьяна Ручкина