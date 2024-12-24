Мэр Ярославля поручил устроить автодозвон расклейщикам объявлений

Мэр Ярославля Артем Молчанов поручил организовать автодозвон для компании, которая развесила объявления «Центра развития ЖКХ» в неположенных местах. Об этом стало известно в ходе открытого совещания в мэрии.

Глава города обратился к главам районов города и поручил усилить работу по выявлению объявлений, которые размещены там, где это запрещено. Господин Молчанов рассказал об одном из фактов такого нарушения, который зафиксировали в Дзержинском и Кировском районах.

«У нас в ряде социальных сетей появилась информация о том, что у нас некий "Центр развития ЖКХ" развешивает объявления в неположенных местах. Активисты Дзержинского района массово обращаются ко мне лично. Просят меня, губернатора принять меры. Это выходит за все рамки понимания»,— сказал Артем Молчанов.

Он добавил, что компанию нужно «поставить на автодозвон» и привлечь к ответственности, за каждое объявление выписать штраф. Об исполнении поручения мэр попросил доложить. Ранее в соцсетях появились фото с объявлением на двери подъезда на улице Елены Колесовой. При этом на двери изображен осенний лес, а поверх него и приклеено объявление. Согласно картотеке «Ъ», АНО «Центр развития ЖКХ» учреждено областной инспекцией административно-технического и государственного жилищного надзора.

Алла Чижова