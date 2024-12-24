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В Казани построят научно-производственный центр БПЛА за 2,5 млрд рублей

В Казани на базе КНИТУ-КАИ создадут научно-производственный комплекс БПЛА. На реализацию проекта направят 2,5 млрд руб. федеральных и региональных средств, сообщили в пресс-службе университета.

Научно-производственный центр (НПЦ) «Барс» будет включать в себя авиационный учебный центр, лабораторно-исследовательский комплекс, летно-испытательный центр и производство. На объекте также могут создать ситуационный центр, который будет отслеживать траектории полетов БПЛА в Татарстане.

Проект реализуется совместно с Академией наук Татарстана. Строительство запланировано на вторую половину 2025 года. Таких НПЦ полного цикла в России будет создано 12, всего научно-производственных центров разного направления должны открыть 48.

Диана Соловьёва

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