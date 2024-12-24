Адлер вошел в топ направлений для бронирования отелей в России в 2024 году

По результатам исследования сервиса бронирования отелей «Отелло», проведенного при поддержке геосервиса «2ГИС», Адлер стал одним из самых популярных направлений для туристов внутри России в 2024 году. В топ попали Москва, Санкт-Петербург и Казань, а также Владивосток и Новосибирск, которые разделяют пятую позицию с Адлером.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Эксперты отметили, что в зависимости от сезона популярность городов изменялась, однако Москва и Санкт-Петербург сохраняли свои позиции. Например, весной 2024 года Владивосток занимал третье место, но затем его опередила Казань, которая оставалась в тройке лидеров до конца года.

Средняя стоимость бронирования отелей также варьировалась в зависимости от времени года. Летом 2024 года цены выросли на 30% по сравнению с весной. В частности, Адлер и Владивосток показали наибольший рост среднего чека за ночь — на 57% и 52% соответственно. Осенью наблюдался спад цен на 13%. Однако в Москве произошли противоположные изменения, стоимость ночевки увеличилась на 5% из-за начала делового сезона.

Среди самых популярных регионов в 2024 году выделяются Москва (19%), Краснодарский край (14%) и Санкт-Петербург (11%). Популярность столицы объясняется не только ее туристическими достопримечательностями, но и транзитными поездками. В Краснодарском крае туристы чаще всего выбирали Сочи, включая Адлер и Эсто-садок.

Также стоит отметить, что продолжительность самого длительного бронирования в 2024 году составила 60 дней в одном из отелей в Сочи, а второе место занял хостел в Москве с бронированием на 50 дней. Сейчас наибольшей популярностью для бронирований на 2025 год пользуется Краснодарский край (19%), а также Москва, Санкт-Петербург, Татарстан и Московская область.

Что касается географии поездок, то больше всего бронирований сделали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Новосибирска и Екатеринбурга. Краснодарцы предпочитают отдыхать в своем регионе, часто выбирая Сочи, Адлер и Анапу. Остальные города-лидеры показывают схожие тенденции: москвичи путешествуют в Нижний Новгород и Казань, петербуржцы — в Калининград и Псков, а жители Новосибирска — в Томск и Красноярск.

Мария Удовик