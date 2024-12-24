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Коммерсантъ FM
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МЧС: домофоны станут частью системы оповещения населения о ЧС

Домофоны будут частью системы оповещения населения, но не заменят ее основные виды, сообщил глава МЧС Александр Куренков. Он уточнил, что домофоны уже используют для этой цели в Курской, Белгородской и Брянской областях.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Кроме того, подключение домофонов в многоквартирных домах к системам оповещения протестировано в Липецкой и Владимирской областях, Санкт-Петербурге. В Пермском крае на домофоны пробовали передавать экстренную информацию из приложения МЧС.

«Но они не заменят основные средства системы оповещения: сеть электросвязи, радио- и телевещание»,— рассказал господин Куренков в интервью «РИА Новости».

В октябре по всей России прошла масштабная проверка систем оповещения населения. Сейчас оповещение в основном производят через смс и громкоговорители, также для этого в людных местах выставляют машины с экранами.

В Курской, Белгородской и Брянской областях на фоне военной операции на Украине введен режим КТО. В Белгородской и Курской областях также действует режим ЧС федерального уровня.

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