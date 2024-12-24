Производство мяса и мясопродуктов в России за 11 месяцев увеличилось на 3,8%

В России за неполный год зафиксировано увеличение производства мяса птицы и сельскохозяйственных животных, сообщила пресс-служба Минсельхоза. Там привели данные сельхозорганизаций, по которым с января по ноябрь производство скота и птицы выросло до 12,5 млн т, что на 3,8% больше по сравнению с аналогичным периодом года. Ведомство отметило рост производства крупного рогатого скота (+5,6%), свиней (+5,1%) и птицы (+2,4%).

Эти результаты стимулируют сохранение темпов выпуска продукции мясоперерабатывающей промышленности, продолжили в министерстве. В январе–октябре производство мясных полуфабрикатов выросло на 5,2%, консервов — на 2,4%, колбасных изделий — на 2,1%.

Руководитель Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин, слова которого приводят «Известия», сообщил, что Россия по итогам этого года может стать четвертой в мире по объемам производства мяса. Экспорт такой продукции также показал рост благодаря расширению географии и номенклатуры поставок. Российская продукция идет на экспорт более чем в 60 стран.

Сергей Юшин подчеркнул, что экономической доступности основных видов мяса удалось достичь благодаря приросту производства и внедрению современных технологий. Национальная сельскохозяйственная ассоциация ожидает в 2024 году рекордного потребления мяса и мясопродуктов на душу населения — около 83 кг, что на 2,1 кг выше уровня 2023-го.