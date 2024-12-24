Целью атаки ВСУ на Ростовскую область мог быть аэродром в Миллерово

Целью атаки беспилотников на Ростовскую область мог быть военный аэродром в Миллерово. Об этом сообщает telegram-канал Mash. Из-за упавших обломков там произошел пожар в лесополосе.

Ранее губернатор Ростовской области сообщил, что вечером 23 декабря в районе Миллерово силами ПВО были сбиты 8 БПЛА. Позже в Минобороны РФ сообщили, что над регионом было уничтожено 9 беспилотников и еще два летательных аппарата были сбиты над Азовским морем.

Накануне ВСУ уже пытались атаковать Миллерово. Силы ПВО ночью 23 декабря сбили ракету.

Роман Никитин