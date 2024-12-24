Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Целью атаки ВСУ на Ростовскую область мог быть аэродром в Миллерово

Целью атаки беспилотников на Ростовскую область мог быть военный аэродром в Миллерово. Об этом сообщает telegram-канал Mash. Из-за упавших обломков там произошел пожар в лесополосе.

Ранее губернатор Ростовской области сообщил, что вечером 23 декабря в районе Миллерово силами ПВО были сбиты 8 БПЛА. Позже в Минобороны РФ сообщили, что над регионом было уничтожено 9 беспилотников и еще два летательных аппарата были сбиты над Азовским морем.

Накануне ВСУ уже пытались атаковать Миллерово. Силы ПВО ночью 23 декабря сбили ракету.

Роман Никитин

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...