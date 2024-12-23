В Казахстане опровергли слухи об отставке Черчесова с поста главного тренера

Вице-президент Казахстанской федерации футбола (КФФ) Рохус Шох опроверг слухи об отставке главного тренера сборной Станислава Черчесова. Ранее появилась информация о планах нового руководства КФФ уволить российского специалиста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Станислав Черчесов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Станислав Черчесов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Это очередные слухи, которые ни мне, ни кому-либо из федерации комментировать не хочется»,— заявил господин Шох (цитата по Sport24).

Станислав Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне 2024 года, сменив Магомеда Адиева. Под его руководством команда отобралась в дивизион Лиги наций. Однако в турнире она заняла последнее место, набрав одно очко и пропустив 15 голов без единого забитого мяча.

Господину Черчесову 60 лет, до назначения в сборную Казахстана он до июля 2023 года работал с венгерским клубом «Ференцварош», который под его руководством дважды становился чемпионом Венгрии и выигрывал Кубок страны. В сезоне-2022/23 клуб впервые за 47 лет вышел в плей-офф еврокубков, но уступил германскому «Байеру» в 1/8 финала Лиги Европы (0:2, 0:2).

С августа 2016 года по июль 2021-го Станислав Черчесов работал главным тренером сборной России. Под его руководством команда на домашнем чемпионате мира 2018 года дошла до 1/4 финала.