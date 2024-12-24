Спрос на нефть поддержит Индия

По итогам 2024 года рост спроса на нефть в Индии впервые превысит аналогичный показатель Китая и станет самым заметным в мире, следует из расчетов Управления энергетической информацией (EIA, независимое агентство внутри статистической службы США). По его оценкам, потребление нефти и нефтепродуктов в КНР вырастет на 90 тыс. баррелей в сутки (б/с) в 2024 году и на 250 тыс. б/с — в 2025-м. В Индии же оно увеличится на 220 тыс. б/с и 330 тыс. б/с — в этом и следующем году соответственно.

Отметим, отчасти новый статус Индии как страны, вносящей наиболее весомый вклад в рост спроса на нефть в мире (доля в общем приросте — 25%), объясняется снижением китайских показателей. Если в 2023 году на страну приходилось примерно 70% прироста спроса на нефть, то в 2024-м он, вероятно, снизится до 20%, следует из оценок EIA и МЭА. Как следует из таможенной статистики КНР, за одиннадцать месяцев 2024 года страна импортировала 505,6 млн тонн нефти — сокращение год к году оценивается в 1,9%. В EIA более сдержанное, чем ожидалось еще в начале года, потребление нефти в КНР связывают с ускорением энергоперехода: ранее мировое лидерство Китая по скорости введения возобновляемых источников энергии признавали также в МЭА и американском Global Energy Monitor. Отметим, еще одной причиной более низкого роста спроса остается сдержанное оживление экономики КНР на фоне слабого внутреннего спроса.

Главным же образом растущая роль Индии на глобальном рынке нефти объясняется динамикой спроса в самой стране — экономика наращивает мощности в нефтепереработке и экспорт нефтепродуктов (по поставкам в ЕС она уже обошла США). Напомним, по оценкам МВФ, Индия остается одной из самых быстрорастущих экономик: ВВП страны в 2024 году, по прогнозам, вырастет на 7%, в 2025-м — на 6,5%. Активное расширение спроса на нефть на горизонте ближайших лет поддержит перенос в нее обрабатывающих производств из развитых стран. При этом в отличие от КНР темпы энергоперехода в Индии остаются сдержанными и пока фактически не влияют на нефтяной спрос.

Как напоминают в EIA, несмотря на более быстрый рост спроса в Индии, потребление в США и КНР остается в разы выше. На прогнозном горизонте по объемам потребления нефти Индия сохранит за собой третье место в мире.

Кристина Боровикова