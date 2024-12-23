Сейчас не 36-й год

Суды двух инстанций поддержали позицию Центрального аэроклуба ДОСААФ в споре с территориальным управлением Росимущества. Разбирательство было посвящено участку, который организация использует для учебно-спортивного аэродрома «Забельский» в Уфе. Росимущество требовало снести расположенные на нем объекты и вернуть земли. Во встречном иске аэроклуб настаивал на заключении договора на 49 лет. Юристы полагают, что шансы на отмену решения невелики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Территориальному управлению Росимущества по Башкирии не удалось добиться возврата участка, на котором расположен учебно-спортивный аэродром «Забельский» в Уфе. Площадь территории — 19 га. Участком, как полагают в Росимуществе незаконно, распоряжается Центральный аэроклуб имени дважды героя Советского Союза Мусы Гареева ДОСААФ. Арбитражный суд Башкирии, а вслед за ним и 18-й арбитражный апелляционный суд сочли, что ДОСААФ может использовать земли в дальнейшем.

Как следует из материалов дела, в июне 2020-го и в апреле 2022 года аэроклуб предлагал Росимуществу заключить договор аренды спорного участка на 49 лет. Управление в первый раз ответило отказом, основанием для которого стали построенные на участке, но не поставленные на кадастровый учет объекты. Второе обращение осталось без ответа.

В марте 2022 года управление направило иск в арбитражный суд Башкирии, в котором просило обязать аэроклуб освободить участок и заплатить 4,2 млн руб. арендной платы за период с июня 2020 по декабрь 2021 года. Также истец настаивал на сносе 28 объектов и построек: казармы, штаба, гаражей, ангаров, летних домиков, складов и так далее. Росимущество также адресовало аналогичные претензии к вертолетному центру «Хелипорт-Уфа», который фактически распоряжается одним из ангаров, имеет посадочную площадку, а также предоставляет услуги хранения вертолетов на территории аэропорта. Суды пришли к выводу, что компания — ненадлежащий ответчик.

27 апреля 2022 года аэроклуб подал встречный иск к Росимуществу. В заявлении он просил обязать управление заключить без проведения торгов договор аренды земель на 49 лет по льготной ставке (для аэропортов, пассажиропоток которых не превышает 1 млн в год) 5 коп. за 1 кв. м.

В судах было установлено, что спорные земли (в составе более крупного участка) с 1936 года принадлежали правопредшественнику клуба — входившему в ДОСААФ Уфимскому аэроклубу. Объекты аэропорта строились с 1938 по 1990 год, на момент рассмотрения дела часть из них была снесена. За 86 лет Росимущество не пыталось истребовать земли из пользования ДОСААФ.

Суд первой инстанции не нашел оснований для возвращения спорного участка Росимуществу, но усмотрел основания для взыскания с аэроклуба 142 руб. неосновательного обогащения — вышестоящая инстанция его решение отменила.

При этом 18-й арбитражный апелляционный суд согласился, что аэроклуб предпринимал попытки оформить отношения аренды, а построенные на землях объекты являются инфраструктурой аэропорта, то есть участок использовался по назначению на законных основаниях. Росимущество обязали в десятидневный срок после вступления в силу вынесенного решения заключить договор аренды с аэроклубом. Также с управления взыскана неустойка 1 тыс. руб. (истец просил 50 тыс. руб.) за каждый день неисполнения судебного акта начиная с 11-го.

Доводы Росимущества, а также участвующих в рассмотрении дела в статусе третьих лиц военной, республиканской и транспортной прокуратур о том, что аэродром фактически не работает, во внимание не были приняты. Это обстоятельство, связанное с недостаточным финансированием, не свидетельствует об утрате объектом своего статуса, говорится в постановлении апелляционной инстанции.

В Росимуществе на запрос «Ъ-Уфа» об обжаловании судебного акта вчера не ответили.

Старший партнер «Ляпунов, Терехин и партнеры» Роман Ляпунов полагает, что перспективы обжалования решения в кассационной инстанции зависят от доказательной базы Росимущества — документов, подтверждающих иное использование участка или наличие нарушений со стороны аэроклуба,— однако шансы невелики.

«Суд установил, что аэроклуб использует участок в рамках уставной деятельности, связанной с эксплуатацией аэродрома, что подтверждается документами, включая заключения экспертов о необходимости данного участка для эксплуатации аэродрома «Забельский». На участке расположены капитальные объекты, связанные с деятельностью аэродрома, часть из которых закреплена за ДОСААФ, это создает основания для исключительного права на аренду участка»,— прокомментировал он.

Управляющий партнер агентства «Барристер» Айдар Муллануров полагает, что принятое решение обоснованное и верное.

«Меня порадовало качество судебного акта: суд использовал прогрессивные правовые конструкции, например, принцип эстоппель, запрещающий извлекать пользу из противоречивого поведения (сначала Росимущество допускает использование участка для аэродрома, а потом заявляет, что это было незаконно). Применен судебный штраф, хотя в отношении госорганов суды не спешат это делать, это ускорит исполнение решения»,— прокомментировал он.

Наталья Балыкова