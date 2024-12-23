Бывшие заключенные спробацировали споры

В правительстве Башкирии рассмотрят предложения о переносе центра пробации после протестов уфимцев. Учреждение открыли в жилом микрорайоне Черниковки, что вызвало протесты жителей квартала. Уфимцы увидели в реабилитируемых бывших осужденных угрозу безопасности для детей. Жители записали видеообращение к президенту России с просьбой перенести учреждение на новое место. Как стало вчера известно «Ъ-Уфа», в правительстве уже ищут компромиссное решение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Центр пробации разместили в здании колледжа

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ Центр пробации разместили в здании колледжа

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ

В Башкирии межведомственная комиссия по реализации федерального закона «О пробации» продолжит диалог с жителями Черниковки, недовольными открытием центра пробации внутри жилого квартала. Граждане опасаются, что направляемые для социализации бывшие осужденные опасны для их детей.

АНО «Центр пробации РБ» создана 25 ноября распоряжением главы Башкирии, учредителем стало министерство семьи, труда и социальной защиты населения республики. В учреждении освободившиеся из мест лишения свободы будут получать психологическую помощь, содействие при оформлении документов, пособий и выплат и трудоустройства, проходить профессиональное обучение и переподготовку. Центр будет помогать подопечным восстанавливать и формировать социальные связи, а также предоставлять жилье на срок до 11 месяцев.

Учреждение разместили в здании, где до 2022 года располагался Уфимский художественно-гуманитарный колледж. Уже на следующий день после торжественного открытия жители соседних домов начали писать обращения с просьбами перенести его в другое место. 20 декабря администрация Орджоникидзевского района провела встречу с жителями, на которой присутствовал глава межведомственной комиссии по реализации закона «О пробации» Азамат Абдрахманов.

«На встрече я попросил жителей отправить нам ряд адресов (пригодных, по их мнению, к размещению центра пробации.— «Ъ-Уфа»), мы сейчас по ним закажем соответствующие выписки»,— пояснил «Ъ-Уфа» господин Абдрахманов.

Диалог с населением, по его словам, продолжится — в ближайшую среду состоится встреча с местными активистами.

Накануне жильцы провели собрание на спортивной площадке у центра пробации, на котором записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой перенести центр в более подходящее место. Также они намерены адресовать аналогичные требования правоохранительным органам и уполномоченному по правам ребенка в Башкирии.

На конфликт отреагировало региональное отделение КПРФ. Ильнур Аюпов, помощник депутата Курултая Башкирии Ильгама Галина, сообщал «Ъ-Уфа», что коммунисты намерены попросить главу МВД Башкирии Александра Прядко усилить охрану общественного порядка в Черниковке: увеличить число патрульных и разместить участковый пункт полиции в одном из соседних с центром зданий.

В министерстве семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии заявили об отсутствии законодательных ограничений для размещения подобных объектов. «За безопасность самого объекта и прилегающих территорий будет отвечать ЧОП и участковые полиции»,— прокомментировала обращения жителей в соцсетях специалист минтруда Альбина Раянова.

Председатель Общественной наблюдательной комиссии Башкирии (ОНК) Олег Галин не стал комментировать «Ъ-Уфа» выбор места для центра пробации, однако отметил, что для получения помощи освобожденные из мест лишения свободы должны отвечать критериям нуждаемости в поддержке (отсутствие родственников, жилья, работы), соблюдать правила внутреннего распорядка в исправительном учреждении, не иметь дисциплинарных наказаний. Требований к статьям Уголовного кодекса, по которым осуждены претенденты, нет.

По мнению господина Галина, центр пробации необходим для того, чтобы «протянуть людям руку помощи» и «дать надежду». «Это важно, потому что у нас в стране очень высокий процент рецидива преступности. Это важно для всего общества, ведь, как правило, преступления совершают против обычных законопослушных граждан»,— считает он. В Башкирии рецидивы составляют, по его данным, 30–35%.

По словам главы аппарата правительства Башкирии Азамата Абдрахманова, центр пробации займет лишь часть здания бывшего колледжа, а остальная площадь выделена минтруду. «Задолго до нас там работала „Молодая гвардия“, фонд „Защитники Отечества“. Там будут работать волонтеры, наши пенсионеры, которые плетут сети для участников специальной военной операции»,— отметил чиновник.

При подборе площадки учитывался ряд критериев — транспортная доступность, требования аварийно-спасательных служб, жилищное законодательство, требования со стороны Роспотребнадзора и других ведомств, пояснил вице-премьер.

«До того как выбрать данный адрес, мы с коллегами — с министерством труда и социальной защиты, министерством образования, министерством здравоохранения и с УФСИН России по Республике Башкортостан — перебрали несколько вариантов: Иглинский и Кушнаренковский районы и все семь районов Уфы»,— подчеркнул господин Абдрахманов.

Идэль Гумеров