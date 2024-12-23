Песок на пляжах Кубани планируют очистить от мазута до 1 февраля

Песок на пляжах Краснодарского края, где произошел выброс мазута после ЧП с крушением танкеров, планируют очистить до 1 февраля 2025 года. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

До начала февраля 2025 года специалисты планируют убрать мазут с песка на пляжах Краснодарского края. Это необходимо для того, чтобы нефтепродукты не просочились вниз и не пришлось выполнять в три раза больше работы, подчеркнул глава региона.

В Краснодарском крае от нефтепродуктов очистили порядка 40 км береговой линии. Сейчас очищается акватория и берег протяженностью 54 км.

Алина Зорина