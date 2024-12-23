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Нижегородские семьи будут получать по 1 млн рублей за каждого ребенка

Размер материнского капитала за каждого ребенка в Нижегородской области с 1 июля 2025 года увеличат. Губернатор Глеб Никитин на подведении итогов Года семьи 23 декабря рассказал, что власти региона введут областные доплаты к федеральному материнскому капиталу, чтобы нижегородские семьи за каждого ребенка в совокупности получали 1 млн руб.

Фото: Александра Викулова, Коммерсантъ

Фото: Александра Викулова, Коммерсантъ

Губернатор напомнил, что Нижегородская область попала в число 40 регионов, в которых, как охарактеризовали на госсовете, сейчас «демографическая зима», поэтому нужны решительные меры, чтобы «побыстрее настало лето».

Он пояснил, что выплата за первого и второго ребенка 1 млн руб. будет складываться из федерального маткапитала и дополнения из регионального бюджета, за третьего и последующих детей — полностью из областного бюджета. Сумму можно разделить на фиксированный сертификат и зарплату по желанию родителей, или же взять только зарплату.

За первого ребенка областную часть будут выплачивать только в виде зарплаты родителя — по 10 тыс. руб. в месяц в течение трех лет. В итоге получится 676 тыс. руб. федеральных выплат и 360 тыс. от региона.

За второго ребенка будет сертификат номиналом 500 тыс. и остаток в виде зарплаты в размере 22 тыс. в месяц. За третьего ребенка сертификат составит 700 тыс., остаток в виде зарплаты — 30 тыс. в месяц.

За четвертого и последующих детей родители получат сертификат номиналом 1 млн руб. при этом они смогут выбрать, в каком виде его получить: всю сумму разом или зарплатой.

Такую возможность получат все семьи, независимо от среднедушевого дохода и других критериев.

Эту меру поддержки власти региона намерены внести в заксобрание в ближайшее время.

Сейчас материнский капитал в Нижегородской области составляет 100 тыс. руб. за третьего ребенка, родившегося с 1 января 2017 года, и 25 тыс. руб. за второго и последующих детей, родившихся с 1 сентября 2011 по 31 декабря 2016 года.

Галина Шамберина

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