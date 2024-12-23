АО «Полипласт» 20 декабря завершило размещение облигаций на 1 млрд рублей

АО «Полипласт» 20 декабря 2024 года завершило размещение выпуска биржевых облигаций серии П02-БО объемом 1 млрд рублей.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба «Полипласт-УралСиб» Фото: Пресс-служба «Полипласт-УралСиб»

Номинальная стоимость облигаций составляет 1 000 рублей, цена размещения — 100% от номинала. Тип ставки — флоатер, размер купона — ключевая ставка ЦБ + 6%. Периодичность выплаты купона — 30 дней. Срок обращения — 5 лет, по выпуску предусмотрена оферта через 2 года.

Организаторами выпуска выступили АО Банк Синара, АО «Альфа-Банк» и Банк «Россия» (АО «АБ «Россия»).

Первый заместитель генерального директора АО «Полипласт» Алексей Борисович Горенкин подчеркнул:

«Группа компаний “Полипласт”» начала реализацию шестого облигационного займа, который стал частью новой Программы выпуска облигаций на сумму в 100 миллиардов рублей. С 2008 года компания успешно выпустила и погасила 5 облигационных выпусков. Новый выпуск стал возможным благодаря полученному рейтингу «А-» и является первым в новой Программе, стартовавшей с суммой в 1 миллиард рублей. Выпуск включен во второй котировальный список «Московской биржи», что позволило компании достичь инвестиционного статуса. Теперь ценные бумаги Группы доступны для инвестиций пенсионных фондов и управляющих компаний. В будущем Группа планирует и дальше использовать выпуск облигаций для финансирования своей деятельности в операционной и инвестиционной сферах».

Холдинг «Полипласт» — ведущий российский производитель химических добавок для строительной и промышленной отраслей. Компания уже 25 лет разрабатывает инновационные решения, производя и реализуя свою продукцию как на внутреннем рынке Российской Федерации, так и на внешнем для клиентов во многих отраслях промышленности.

Группа компаний «Полипласт» — это не только производство, но и социальная ответственность. Холдинг активно участвует в природоохранных мероприятиях, поддерживает развитие спорта, образования и социальной сферы в России.

Выбирая «Полипласт», вы начинаете сотрудничество с надежным партнером с богатым опытом и инновационным подходом!

Раскрытие информации — https://pervouralsk.polyplast-un.ru/company/raskrytie-informatsii/

ООО «Полипласт-Уралсиб»