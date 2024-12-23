По делу о хищении земель Сочинского нацпарка задержаны новые фигуранты

По уголовному делу, расследуемому в отношении участников организованной преступной группы, похитившей особо ценные земельные участки Сочинского национального парка, задержаны новые фигуранты. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сочинский нацпарк Фото: Сочинский нацпарк

20 декабря в аэропорту Сочи оперативники задержали одного из организаторов преступной схемы — главу семейства. Во время допроса он раскрыл других участников преступной группы. Среди них — члены его семьи, риелторы, кадастровые инженеры, нотариусы, сотрудники геодезических организаций, АНО «Районная организация садоводов Хостинского района Сочи», а также более 70 других соисполнителей. Также задержанный подтвердил схемы вывода денег и факт покупки имущества за рубежом.

«Проведенными очными ставками и экспертизами установлен детальный механизм хищения земель Сочинского национального парка. В компетентные органы иностранных государств подготовлены запросы о выдаче других участников преступной группы»,— сообщили в ведомстве.

Криминальная схема хищения организованной группой особо ценных лесопокрытых земель Сочи под видом создания мнимых садоводческих товариществ в СНТ «Сутугинское» нанесла РФ ущерб в более чем 1 млрд руб. Деньги от продажи земельных участков организаторы вывели за рубеж на счета офшорных компаний — островных государств Британские Виргинские острова, Федерация Сент-Китс и Невис, а также в Болгарию, после чего покинули территорию РФ. Для легализации дохода организаторы купили гостиничный бизнес в Болгарии и получили в европейском государстве вид на жительство.

В рамках расследуемого уголовного дела организаторов преступной группы объявили в международный розыск. Их заочно заключили под стражу.

Татьяна Ручкина