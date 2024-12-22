Путин предупредил о больших разрушениях в ответ на удар беспилотников по Казани

Президент Владимир Путин впервые прокомментировал атаку украинских беспилотников на Казань, произошедшую вчера, 21 декабря. Глава государства заявил, что любой противник, желающий нанести поражение России, столкнется с многократно большим ответом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Кто бы и как бы ни старался у нас что-то разрушить, он столкнется с многократно большим разрушениями у себя за это и пожалеет еще, что он пытается что-то сделать у нас в стране»,— сказал президент во время запуска новых объектов транспортной инфраструктуры в российских регионах по видео-конференц-связи.

Владимир Путин также обратился к главе Татарстана Рустаму Минниханову и выразил уверенность, что власти региона восстановят в Казани все, что было повреждено в результате атаки. «Мы будем двигаться вперед, не только восстанавливать тот ущерб, который нам пытается кто-то наносить, но будем идти вперед еще большими темпами»,— добавил президент.

По информации господина Минниханова, три из восьми беспилотников, атаковавших Казань, были нацелены на объекты оборонно-промышленного комплекса. Остальные дроны атаковали жилые дома. Пострадавших нет. В результате атаки произошли пожары в трех районах города. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Подробности — в публикации «Ъ» «"Лютое" утро в Казани».