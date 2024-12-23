Додон с двойным дном

Режиссер Юрий Александров выпустил премьеру «Золотого петушка» Римского-Корсакова в театре «Санктъ-Петербургъ Опера» под музыкальным руководством Максима Валькова. Сказка Пушкина обошлась без особых режиссерских ухищрений, убедился Владимир Дудин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Золотой петушок» получился детским и пестро-сказочным, но не без воспоминаний о политике

Фото: Марат Шахмаметьев / «Санкт-Петербургъ Опера» «Золотой петушок» получился детским и пестро-сказочным, но не без воспоминаний о политике

Фото: Марат Шахмаметьев / «Санкт-Петербургъ Опера»

Кажется, сюжет «Золотого петушка» как мало какой другой соответствует режиссерскому темпераменту Юрия Александрова. Ищущий в каждом своем спектакле поводы над чем-нибудь поиронизировать с разной степенью остроты и удачности, здесь он их получил в изобилии благодаря Пушкину и Римскому-Корсакову. И при их жизни, и тем более многие десятилетия спустя в «Золотом петушке» находили самые разные слои смыслов, намеков, полунамеков, прямых отсылок и цитат, связанных с культурным контекстом — но и с политическим тоже. У Пушкина это были отношения с Николаем I, у Римского-Корсакова, не дожившего до премьеры своей последней оперы,—с Николаем II и его окружением. Юрий Александров тоже не обошел вниманием этот ракурс, выйдя к публике после спектакля и пояснив, что рад тому, что «царство додонов закончилось и началась новая эпоха». В финале его «Золотого петушка» хор, только что лишенный заклеванного насмерть царя, медленно снимает с себя невсамделишные сказочные хламиды, оставаясь в современном трикотаже, а на видеохронике мелькают лица Политбюро, Горбачева и, наконец, пляшущего Ельцина.

Однако этого «Золотого петушка», первого в своей карьере, Александров сочинил все-таки «для семейного просмотра», хотя и с пометкой «12+», а потому на поверку опера начинается как детский новогодний утренник. Под музыку волшебного вступления по стенам забегали мерцающие звездочки-снежинки, туманности и знаки Зодиака, в зрительный зал для «сеанса с разоблачением», крадучись, вышел Звездочет с растрепанными сединами из фильма Гайдая, напоминая немецкого лекаря-отравителя Бомелия из «Царской невесты», заблудившегося в театре (тенор Денис Ахметшин изумлял своим стратосферическим верхним регистром в этой партии). Чуть позже маркером «сказки для детей» стал еще и станцованный ребенком мимический персонаж — зеленая мушка, мешавшая отдыху Додона и ключницы Амелфы, безуспешно отгонявшей ее. Кому-то он напомнил о жалящих насекомых из «Сказки о царе Салтане», кто-то, возможно, стал ждать трансформаций в духе «Мухи» Кроненберга. Но никаких режиссерских сверхчудес в этом сонном царстве стабильности, где мухи дохнут, быть не могло. Бессменный творческий партнер Александрова художник-постановщик Вячеслав Окунев поставил по периметру частокол до неба, в центре которого водрузил трон, легко трансформирующийся в кровать, над изголовьем которой и восседал Золотой петушок. Заботливая Амелфа (колоритные работы Натальи Воробьевой и Натальи Кочубей) отвечала за бытовые и физиологические нужды царя, то предлагая сливку в вине, то снимая с него исподнее перед дневным сном, а чуть позже пускаясь и в более откровенные ласки, ради детей, правда, прикрытые затемнением. А маразматическое величие Додона, увенчанного классической сказочной короной, отчетливо изображал Антон Морозов, давний игрок на поле александровского театра.

Шемаханская царица здесь явилась отнюдь не из азербайджанской Шемахи, а откуда-то из пекинского Запретного города, судя по нарядам в духе принцессы Турандот. Римский-Корсаков сочинил для загадочной пушкинской царицы бесконечную вереницу вокальных шедевров, конструируя свою версию Саломеи или Юдифи, несущей вслед за соблазном и упоением миражом абсолютной красоты неминуемую смерть. Но в спектакле умопомрачительную мелодическую красоту иллюстрировали еще и сменой экзотически-сказочных нарядов (на обеих солистках в два вечера премьеры — Евгении Кравченко и Олесе Гордеевой — они сидели как влитые), элементами танца живота и нешуточными плясками: впрочем, если ставилась задача оттенить всем этим образ пузатого старого царя, то это получилось. А дирижер Максим Вальков в очередной раз покорил своей способностью договаривать в оркестре все то, что режиссер оставил за скобками,— не жалея именно оркестровых красок и для мира Додона, и тем более для роковой прелести Шемаханской царицы.

Владимир Дудин