Путин рассказал о разногласиях в Минобороны по вопросу разработки «Орешника»

Президент Владимир Путин рассказал, что был глубоко погружен в разработку российского комплекса ракет «Орешник». Он отметил, что в Минобороны были разные мнения относительно разработки «Орешника». Глава государства также рассказал, что поддержал испытание ракетного комплекса в боевых условиях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«В министерстве обороны были разные точки зрения на этот счет. В конце концов я присоединился к тем, кто считал, что его: а) нужно производить, и дал прямое указание это делать, выделить необходимые ресурсы, и б) согласился с теми, кто считал, что настало время его испытать в боевых условиях»,— сказал президент журналисту Павлу Зарубину (запись опубликована в его Telegram-канале).

Владимир Путин впервые рассказал об «Орешнике» 21 ноября. В тот день российская армия нанесла этой ракетой удар по украинскому заводу «Южмаш» в Днепре. 19 декабря во время «Итогов года» президент заявил, что шансов сбить баллистическую ракету «Орешник» нет ни у кого. По его данным, температура поражающих элементов «Орешника» достигает 4 тыс. градусов, а все, что находится в эпицентре взрыва, «по сути, превращается в пыль».

О прямой линии с президентом — в публикации «Ъ» «Прямолинейная пресс-конференция».