Причиной аварийной посадки Ан-2 на Камчатке могло стать обледенение

Обледенение самолета Ан-2 во время полета могло стать причиной потери скорости и привести к аварийной посадке воздушного судна на Камчатке, сообщил глава Мильковского муниципального округа Николай Степко. Ан-2, пропавший трое суток назад, был найден сегодня, 22 декабря. Находившиеся на борту два члена экипажа и пассажир выжили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС Фото: МЧС

«По информации очевидцев, во время полета произошло обледенение, что привело к резкому снижению скорости до нуля. Экипаж был вынужден отвернуть от горного массива, однако высота самолета быстро изменялась: сначала он находился на уровне 200 м, затем резко упал ниже — до 100, 80 и 10 м»,— написал Николай Степко в Telegram.

По его словам, приземление произошло в снег, но инерция перевернула самолет, заблокировав экипаж внутри салона. Члены команды долго не могли выбраться из-за груза — запчастей, которые они перевозили, рассказал глава муниципального округа. Он отметил, что, несмотря на общую слабость, пилотам удалось включить аварийный радиомаяк.

Самолет Ан-2 авиакомпании «Фаеравиа» пропал в четверг, 19 декабря. Он совершал рейс из Мильково в поселок Оссора. Сигнал аварийной посадки сработал в 160 км от Усть-Камчатска. Поисковая операция приостанавливалась из-за нелетной погоды. Следственный комитет и прокуратура проводят проверки.