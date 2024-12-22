Ракетный крейсер США по ошибке сбил истребитель F/A-18 над Красным морем

Американский ракетный крейсер USS Gettysburg, входящий в состав ударной группы во главе с авианосцем USS Harry S. Truman, открыл огонь по истребителю-бомбардировщику F/A-18, который взлетал с авианосца. Инцидент произошел над Красным морем во время операции против хуситов, передает Associated Press информацию военных.

Крейсер сбил самолет по ошибке. Оба пилота выжили, один получил незначительные травмы.

Незадолго до этого Центральное командование Вооруженных сил США сообщило об ударе по объектам хуситов в Сане — столице Йемена. Целями стали склад ракет и командно-операционный центр. В соцсетях распространили видео сильного взрыва и пожара в оживленном районе города.