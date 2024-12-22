В Московском регионе совершено более 10 поджогов и взрывов по заданию мошенников

В Москве и Подмосковье за сутки зафиксировано больше 10 поджогов банкоматов и взрывов пиротехники в общественных местах, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах. Утверждается, что во всех случаях люди действовали по заданию телефонных мошенников.

Источник ТАСС сообщил, что задержано много пожилых людей. «В настоящее время по данным фактам проводятся разбирательства, по результатам которых будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством»,— сказал собеседник агентства.

МВД ранее сообщило о «массовой волне» дестабилизирующих действий, совершенных по заданию мошенников, в течение последних дней. На «психологические манипуляции» поддались около 20 человек в Москве и Санкт-Петербурге. Они бросали петарды, бутылки с зажигательной смесью, использовали бензин в торговых центрах, банках, отделениях почты, на улицах, а также пытались поджечь полицейские автомобили. Утверждается, что мошенники обещали им вернуть похищенные деньги.

Петербургская полиция накануне, 21 декабря, сообщила о задержании двух пенсионеров. Они подожгли три банкомата и пытались поджечь четвертый.