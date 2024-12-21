Песков: Путину доложили о массированной атаке беспилотников на Казань

Президент Владимир Путин осведомлен о массированной атаке беспилотников на Казань, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, глава государства после атаки также поговорил с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

«Ну а как вы думаете?» — сказал господин Песков, отвечая на вопрос о докладе президенту ситуации с атакой беспилотников на Казань (цитата по ТАСС).

«Путин регулярно получает все сообщения по линии военного ведомства. Дважды в сутки он получает доклады от всех военачальников»,— добавил пресс-секретарь.

Сегодня, 21 декабря, утром Минобороны сообщило о массированной атаке беспилотников на Казань. Три дрона были уничтожены средствами ПВО, еще три — подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Пострадавших нет. В результате атаки произошли пожары в трех районах города. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Подробности — в публикации «Ъ» «"Лютое" утро в Казани».