В Вологде открыли памятник Сталину

В Вологде установили памятник Иосифу Сталину, сообщил губернатор Георгий Филимонов. Памятник открыли на территории дома-музея «Вологодская ссылка», где руководитель СССР жил с декабря 1911 по февраль 1912 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @filimonov_official Фото: @filimonov_official

«Важно изжить навязанный извне комплекс неполноценности по поводу истории нашей страны. Мы обязаны ценить прошлое во всем многообразии, понимая и принимая в том числе и неоднозначные его страницы»,— написал губернатор региона в Telegram.

Автор статуи — скульптор Константин Кубышкин. В беседе с ТАСС он говорил, что из трех предложенных вариантов эскиз Сталина в шинели выбрал лично губернатор Георгий Филимонов. Работа по созданию памятника заняла около полугода.

О планах открытия в городе памятника Иосифу Сталину губернатор рассказал в октябре. По словам господина Филимонова, такое решение вызвано обращениями со стороны общественности. Он отмечал, что согласен с «неоднозначностью интерпретации роли личности» Сталина, но призывал гордиться историей страны.