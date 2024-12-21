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Коммерсантъ FM
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В Вологде открыли памятник Сталину

В Вологде установили памятник Иосифу Сталину, сообщил губернатор Георгий Филимонов. Памятник открыли на территории дома-музея «Вологодская ссылка», где руководитель СССР жил с декабря 1911 по февраль 1912 года.

Фото: @filimonov_official

Фото: @filimonov_official

«Важно изжить навязанный извне комплекс неполноценности по поводу истории нашей страны. Мы обязаны ценить прошлое во всем многообразии, понимая и принимая в том числе и неоднозначные его страницы»,— написал губернатор региона в Telegram.

Автор статуи — скульптор Константин Кубышкин. В беседе с ТАСС он говорил, что из трех предложенных вариантов эскиз Сталина в шинели выбрал лично губернатор Георгий Филимонов. Работа по созданию памятника заняла около полугода.

О планах открытия в городе памятника Иосифу Сталину губернатор рассказал в октябре. По словам господина Филимонова, такое решение вызвано обращениями со стороны общественности. Он отмечал, что согласен с «неоднозначностью интерпретации роли личности» Сталина, но призывал гордиться историей страны.

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