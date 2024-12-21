Обвиняемой по делу о хищении денег у Долиной добавили обвинение в мошенничестве

СКР добавил еще одно обвинение в мошенничестве курьеру Анжеле Цырульниковой, обвиняемой в соучастии в хищении денег у певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лариса Долина

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Лариса Долина

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По данным агентства, Анжеле Цырульниковой предъявлено обвинение по двум эпизодам ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Суть нового обвинения неизвестная. Фигурантка свою вину не признает.

В августе Лариса Долина подала иск к Полине Лурье, которая купила у нее квартиру в Москве за 112 млн руб. Госпожа Долина утверждала, что стала жертвой мошенников с Украины. В рамках уголовного дела были арестованы два человека, включая 53-летнюю Анжелу Цырульникову. Певица передала ей часть денег, которые выманили у нее злоумышленники.

Также был арестован 43-летний ранее судимый житель Йошкар-Олы Дмитрий Леонтьев. По версии следствия, он обеспечивал коммуникацию между членами банды мошенников, а также обналичивал деньги с банковских карт жертв. В ноябре был задержан третий фигурант дела.

Подробности расследования — в материале «Ъ FM» «Обездолинная квартира».