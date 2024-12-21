Четыре самолета, летевших в Казань, перенаправлены на другие аэродромы

Четыре авиарейса, следовавшие в аэропорт «Казань», были перенаправлены на запасные аэродромы в Екатеринбурге, Ульяновске и Самаре. Об этом сообщили в пресс-служба аэропорта.

Среди перенаправленных рейсов — самолеты из Екатеринбурга, Кемерово, Душанбе и Улан-Удэ.

Сегодня около 7:50 российские системы ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Татарстаном. В 9:45 Росавиация сообщила о временном закрытии аэропорта Казань. Также были введены временные ограничения на работу аэропорта Ижевск.

На момент публикации аэропорт Казани снял ограничения на прием и выпуск воздушных судов, введенные ранее для обеспечения безопасности полетов.

Анар Зейналов