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Глава Башкортостана выразил поддержку Татарстану после атаки БПЛА на Казань

Радий Хабиров выразил поддержку Татарстану после атаки беспилотников на жилые дома в Казани и заявил о готовности оказать необходимую помощь. Об этом глава Башкортостана сообщил в своем Telegram-канале.

«Нелюди, с которыми мы боремся, уже давно стали террористической организацией. Сегодня атаке беспилотников подверглись жилые дома в Казани. Они начали бить по мирному населению», — подчеркнул господин Хабиров. Он также добавил, что Башкортостан всегда готов поддержать братский регион и выразил надежду, что в результате атаки удастся избежать жертв.

Сегодня утром российские системы ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Татарстана. В Казани зафиксированы 8 прилетов беспилотников. Одна атака была направлена на промышленное предприятие, еще одна — на территорию у реки, а шесть — на жилые районы города.

По данным Минобороны РФ над Казанью ликвидировали шесть беспилотников.

Анар Зейналов

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