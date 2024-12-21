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Коммерсантъ FM
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Маск призвал Шольца уйти в отставку после наезда машины на толпу

Один из богатейших людей планеты Илон Маск призвал к немедленной отставке канцлера Германии Олафа Шольца. Так он отреагировал в соцсети X на пост, в котором обсуждались заявления канцлера в связи с наездом автомобиля на толпу в Магдебурге.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц

Фото: Johanna Geron/File Photo, Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц

Фото: Johanna Geron/File Photo, Reuters

«Шольц должен немедленно уйти в отставку. Некомпетентный дурак»,— написал господин Маск.

Бизнесмен в ноябре назвал господина Шольца глупцом на фоне распада правящей коалиции в Германии. Канцлер в ответ отмечал, что господин Маск не является госслужащим, поэтому он не принимает к сведению его слова.

В Магдебурге автомобиль наехал на толпу людей на рождественской ярмарке. По информации немецких СМИ, не меньше 11 человек погибли, 60–80 пострадали. Задержан гражданин Саудовской Аравии 1974 года рождения.

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