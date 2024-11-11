Шольц с иронией оценил слова Маска, назвавшего его «глупцом»

Канцлер ФРГ Олаф Шольц иронично прокомментировал слова американского предпринимателя Илона Маска, который назвал его «глупцом». Глава немецкого правительства сказал, что это заявление «делает ему честь».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Канцлер ФРГ Олаф Шольц

Фото: Bernadett Szabo, Reuters Канцлер ФРГ Олаф Шольц

Фото: Bernadett Szabo, Reuters

Ранее господин Маск на фоне распада правящей в Германии «светофорной» коалиции в публикации в принадлежащей ему соцсети X назвал канцлера «глупцом». В ответ на это Олаф Шольц на пресс-конференции на саммите Европейского политического сообщества в Будапеште заявил, что представители крупного бизнеса не относятся к государственным служащим, поэтому он не принимает к сведению слова Илона Маска.

«Это (высказанная господином Маском оценка.— "Ъ") делает мне честь»,— заявил на этот раз канцлер в интервью телеканалу ARD. Комментировать свою позицию более подробно он не стал.

Олаф Шольц намерен в начале 2025 года запросить вотум доверия у Бундестага, что позволит провести досрочные выборы в Германии в марте. Лидер оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц потребовал у канцлера пойти на этот шаг до католического Рождества 25 декабря с тем, чтобы голосование состоялось в январе.

Правящая в ФРГ коалиция распалась 7 ноября. Это произошло из-за того, что партиям не удалось согласовать федеральный бюджет. Название «светофорная» коалиция получила по цветам входящих в нее партий: красный — социал-демократы (СДПГ), к которым принадлежит канцлер Олаф Шольц, желтый — Свободная демократическая партия (СвДП), зеленый — «Зеленые». Сейчас Германией управляет правительство меньшинства в составе социал-демократов и «Зеленых».

Вице-канцлер ФРГ и глава Минэкономики Роберт Хабек («Зеленые») уточнял, что к распаду коалиции привели разногласия по вопросу финансовой поддержки Украины. Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер (СвДП) отказался предусмотреть увеличение помощи Киеву в бюджете на 2025 год. В результате Олаф Шольц уволил главу ведомства.

Подробнее — в материале «Ъ» «Германия погасила светофор».