Правительство Германии опровергло сообщения о планах Шольца посетить Москву

Информация в СМИ о планах канцлера германии Олафа Шольца отправиться в ближайшие дни в Москву с «мирной миссией» не соответствует действительности, заявил ТАСС представитель правительства ФРГ. Ранее о подобный планах немецкого канцлера писало издание Der Spiegel со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Канцлер ФРГ Олаф Шольц

Фото: Annegret Hilse, Reuters Канцлер ФРГ Олаф Шольц

Фото: Annegret Hilse, Reuters

«Сообщения о предполагаемых планах поездки канцлера в Россию являются вымыслом»,— заявил собеседник агентства.

Как писал Der Spiegel, «слухи» о возможной поездке господина Шольца в России «ходят» в оппозиционной партии «Христинско-демократический союз» (ХДС). Якобы об этом одному из членов партии рассказал член Восточного комитета германской экономики. В Кремле после публикации заявили ТАСС, что не получали никакой информации о возможном визите канцера Германии.

Последний визит Олафа Шольца в Москву состоялся 15 февраля 2022 года. В декабре того же года он провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. После этого политики не контактировали вплоть до 15 ноября 2024 года. Тогда по инициативе немецкой стороны политики вновь созвонились. Они договорились, что их помощники будут на связи.

Подробнее — в материале «Ъ» «Олаф Шольц готовится ко второму звонку».