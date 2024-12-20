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Коммерсантъ FM
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FT: Трамп не прекратит поддержку Украины после инаугурации

Администрация избранного президента США Дональда Трампа продолжит оказывать поддержку Украине, когда придет к власти, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники. По словам собеседников издания, эту позиция высказали ближайшие помощники господина Трампа во время переговоров с высокопоставленными европейскими чиновниками.

Слева направо: Дональд Трамп, Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский

Слева направо: Дональд Трамп, Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский

Фото: Piroschka van de Wouw, Reuters

Слева направо: Дональд Трамп, Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский

Фото: Piroschka van de Wouw, Reuters

Кроме того, по словам источников FT, команда господина Трампа заявила европейским чиновникам о планах избранного президента потребовать от стран НАТО увеличить расходы на оборону. Как заявил один из собеседников издания, господин Трамп может согласиться на 3,5 %от ВВП. По словам другого источника, речь может идти о 5%. Дональд Трамп также планирует «четко увязать увеличение расходов на оборону с предложением более выгодных условий торговли с США», добавил один из собеседников FT.

На прошлой неделе FT со ссылкой на источники сообщила, что европейские члены НАТО в преддверии вступления в должность Дональда Трампа обсуждают увеличение целевого уровня расходов на оборону с 2% до 3% ВВП. Во время своего первого срока (с 2017 по 2021 год) господин Трамп критиковал некоторые страны НАТО, включая Чехию и Испанию, за отставание от целевых показателей по тратам на оборону.

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