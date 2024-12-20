Суд в Москве заочно арестовал объявленную иноагентом журналистку Татьяну Фельгенгауэр

Никулинский районный суд Москвы заочно арестовал на один месяц журналистку Татьяну Шадрину (Фельгенгауэр), которую в октябре 2022 года Минюст объявил иностранным агентом. Она обвиняется в уклонении от исполнения обязанностей иноагента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Шадрина (Фельгенгауэр; признана иностранным агентом)

Фото: Янус Невструев, Коммерсантъ Татьяна Шадрина (Фельгенгауэр; признана иностранным агентом)

Фото: Янус Невструев, Коммерсантъ

Журналистка рассказала «Медиазоне» (признана иностранным агентом), что следствие указывало на несколько протоколов об отсутствии маркировки иноагента в соцсетях (ч. 4 ст. 19.34 КоАП), которые были составлены в отношении обвиняемой в течение года.

Правоохранительные органы указывали, что она «скрывается от следствия». В пресс-службе столичных судов сообщили, что журналистку объявили в международный розыск. Об уголовном деле против нее стало известно в сентябре 2024 года.