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Коммерсантъ FM
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На затонувшем танкере «Волгонефть-212» произошла небольшая утечка мазута

Водолазы Морской спасательной службы нашли затонувшую часть танкера «Волгонефть-212». Они обнаружили небольшую утечку мазута из танков. На участках акватории в этом районе установили боновые заграждения, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут, потерпели крушение в Керченском проливе во время сильного шторма 15 декабря. У первого судна оторвало носовую часть, второе село на мель в районе порта Тамань. Капитана «Волгонефть-212» отправили в СИЗО, капитана второго танкера — под домашний арест. Их обоих обвиняют в нарушении правил безопасности и эксплуатации морского транспорта (ч. 2 ст. 263 УК РФ).

Общее количество попавшего в море мазута оценивается не менее чем в 3 тыс. тонн. К 20 декабря волонтеры и сотрудники экстренных служб собрали более 3,3 тыс. тонн загрязненного песка и грунта с пляжей Краснодарского края. В порту Анапы сорбентом обработали 100 кв. м акватории, а также собрали 4 тонны нефтесодержащей жидкости.

О ситуации — в публикации «Ъ» «Мазуту не дадут залечь на дно».

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Мазуту не дадут залечь на дно

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Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

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Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

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