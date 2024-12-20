В Татарстане открыли новый загородный клуб за 98,6 млн рублей

В Верхнеуслонском районе Республики Татарстан открыли новый загородный клуб за 98,6 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета республики по туризму.

В рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в период с 2023 по 2024 год на реализацию проекта загородного клуба For-rest была предоставлена государственная поддержка в виде субсидий на сумму 28,6 млн руб. Инвестор вложил около 70 млн руб. собственных средств.

С помощью субсидий в загородном комплексе в 2023 году был создан пляж, на который выделили 10 млн руб. Территория побережья была оснащена открытой террасой для прогулок вдоль воды, беседками с диванами и столиками, кабинками для переодевания, душевыми и лежаками.

Влас Северин